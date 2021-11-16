Алексей Резников и Бен Уоллес обсудили вопросы развития ситуации в ОРДЛО и вокруг границ.

Великобритания продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Об этом государственный секретарь по вопросам обороны Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес заявил сегодня на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает Управление Прессы и информации Министерства обороны Украины,

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития ситуации на оккупированных территориях востока Украины и вокруг ее границ, сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате.

Главы делегаций особое внимание уделили рассмотрению вопроса дальнейшего использования российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжение милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствование со стороны РФ свободному судоходству.

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Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации с безопасностью из-за безответственных и провокационных действий России.

При этом стороны отметили, что Украина и Великобритания — стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны, которые имеют общее видение относительно противодействия вызовам и угрозам современности и полностью привержены делу обеспечения мира и безопасности в Европе, защиты общих ценностей и свобод.

Значительное внимание было уделено обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества.

В частности, реализации подписанного на минувшей неделе в Лондоне межправительственного рамочного соглашения, которое позволит перейти к практической реализации проектов по развитию возможностей Военно-морских сил Украины.

В завершение встречи Уоллес заявил, что Великобритания продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в сфере развития демократии, проведении реформ и развитии способностей Вооруженных сил, а также реализации евроатлантической интеграции Украины.

Что предшествовало

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украинско-британскою рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз. Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМС.

Автор: Виталий Саенко