Виталий Власюк

В Николаеве суд оправдал бывшего заместителя областного головы Николая Романчука, дома у которого нашли тоннели с золотом. В 2016 году чиновника задержали за взятку в 90 тысяч долларов, он свою вину отрицал. После пяти лет разбирательства, суд решил, что вина обвиняемого не доказана.

Эта история демонстрирует комплексную проблему. Я, безусловно, уважаю правоохранителей (во всяком случае тех, которые честно работают, а не занимаются коррупцией), но если представим процессуальный поединок между адвокатурой и правоохранителями, потому что мы же оппоненты, то по состоянию на сейчас выигрывают адвокаты.

Если в истории Николая Романчука были хорошие адвокаты (а я думаю, они были), то они цепляются за всевозможные недостатки в работе правоохранителей

Не знаю, на каком этапе так получилось. Видимо, это произошло потому, что у нас свободный рынок адвокатуры. Она независима, самостоятельна и действительно способна защищать своим интеллектуальным трудом разных людей. Речь не идет о моральной части, кого надо защищать, а кого, по мнению общества, защищать не надо (это совершенно другая дискуссия). Но объективно так получилось, что вследствие, как по мне, прежде всего определенных политических процессов, правоохранительные органы сейчас не в лучшей форме. Адвокатура - в хорошей.

Вот и получается, что адвокаты берут верх над правоохранителями. Если в истории Николая Романчука были хорошие адвокаты (а я думаю, они были), то они цепляются за всевозможные недостатки в работе правоохранителей. Несмотря на то, что бремя доказывания лежит именно на них, то, в конце концов, все дело "разваливается". Для этого достаточно какой-то безделушки. Условно, правоохранители могли "бирку" неправильно закрепить на вещественном доказательстве – и все. Суд уже не имеет права дальше принимать это доказательство. Повреждена бирка, и, как следствие, эта улика - уже не доказательство. Много таких моментов может быть.

В сообщении суда отмечается, что коллегия судей пришла к выводу о "ряде грубых нарушений органом досудебного следствия норм УПК Украины", что привело к признанию ряда доказательств обвинения недопустимыми. Именно об этом я и говорю. И это прежде всего недостаток работы следователей, правоохранителей.

Мы – молодая демократия. И запросы общества иногда идут не на пользу самому обществу

Ведь то, что адвокаты на это обратили внимание - они молодцы. Породили же недостатки не они, а люди, которые не очень хорошо умеют работать, к сожалению.

На самом деле вопрос такой работы правоохранителей тоже вопрос комплексный. Почему они недостаточно хорошо работают? - Причин масса. В общем, видимо, потому, что многие реформы оказались не такими простыми, какими они казались обществу. Из популистских соображений, политики реформами якобы пытались ответить на запросы общества. Но это, к сожалению, не всегда приводило к разумным последствиям. Например, если реформу патрульной полиции я считаю успешной, то реформа прокуратуры во многих аспектах для меня выглядит незавершенной. И, наверное, не секрет, что по судам - то же самое. И по следственным. Вообще многие считают, что следствие, которое было, "развалили". А новое не создали.

Мы – молодая демократия. И запросы общества иногда идут не на пользу самому обществу. То есть, когда у нас был очевидный запрос, что вся прокуратура "поганцы, давайте развалим и сделаем новую...", депутаты, чтобы получить голоса на демократических выборах (а это безусловно, достижение нашего общества), начинали обещать неправильные, нереальные вещи на этот счет. И если патрульных полицейских, действительно можно, грубо говоря, набрать "с улицы" и быстро научить "азам", то с прокурорами так не работает...

Что надо, чтобы коррупционеры действительно получали судебные приговоры? - Надо больше профессионализма, меньше популизма. Мне, например, дико слышать, когда голова НАПК Новиков едет на конференцию в ООН и рассказывает, что в Украине самый лучший в мире реестр электронных деклараций, что больше всего в мире деклараций подают именно в Украине. Так и хочется спросить: "А что дальше?". Ну, подали Мы 800 тысяч деклараций, а что дальше?

Поэтому, когда нам предлагают вместо реальных результатов вот такие "цифры", честно скажу, иногда хочется "пощечину дать" таким чиновникам и сказать: "Ребята, вы покажите профессиональную работу в судах и тому подобное".

Почему у того же НАПК половина протоколов, с которыми они приходят в суд, разваливается. Так в чем смысл, если вы эти протоколы составлять не умеете?

Можно, конечно, говорить, что законодательство мешает, что какое-то оно некорректное, неправильное ... Ну, так нужно работать с депутатами, с правительством, менять законодательство, а не ходить и рассказывать, что у нас подается больше всего деклараций в мире и мы уже почти победили коррупцию.

Изменения будут, только если системно работать и что-то улучшать.

Виталий Власюк, адвокат, кандидат юридических наук

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