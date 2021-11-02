В октябре уровень неодобрения несколько вырос по сравнению с июлем - до 56,9% с 56,1%.

Более половины опрошенных граждан Украины не одобряют деятельность действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии проведенного 20-25 октября 2021 года методом личных ("face-to-face") интервью.

Как отмечают социологи, уровень одобрения деятельности президента Владимира Зеленского практически не изменился по сравнению с июлем, и сейчас также преобладают критические оценки: 56,9% респондентов не одобряют деятельность Зеленского, а 28,2% одобряют. Еще 14,9% затруднились ответить.

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По данным социологов, в июле 56,1% опрошенных не одобряли деятельность действующего главы государства, а 29,3% - одобряли.

Кроме того, в октябре 35,4% респондентов утверждали, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что Зеленский не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что они никогда и не питали надежд относительно Зеленского.

Отдельно, 71,1% украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. В то же время, о правильном направлении говорят 15% (в июле было 68,7% и 16,1% соответственно).

Как проводился опрос

Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей. близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

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Автор: Виталий Саенко