Сейчас в их собственности одна квартира и четыре офисных помещения.

У бывшего народного депутата Украины и президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева нашли недвижимость в Дубае.

Радио Свобода публикует данные проекта Dubai Unlocked, в рамках которого журналисты из более 70-ти мировых медиа-организаций проанализировали информацию о недвижимости в Дубае, преимущественно за 2020 и 2022 годы.

В список попал Богуслаев и его сын Александр. По данным журналистов, они с 2009-го по 2018-й годы скупали там недвижимость. У мужчин нашли 19 апартаментов и офисных помещений в нескольких элитных районах города, их общую стоимость оценивают в 15 миллионов долларов.

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Речь идет о недвижимости в таких комплексах как Al Msalli, Al Nabat B8, Palme Couture Residences, Al Haseer B7, Al Sultana, Aquamarine, Burj Khalifa и Emirates Crown Tower. Еще четыре офисных помещения нашли в Jumeirah Business Centre 1.

Сейчас в собственности семьи Богуслаевых значится только одна квартира и четыре офисных помещения в недостроенном элитном ЖК Dubai Pearl, все остальное имущество было продано. "Схемы" посчитали, что от продажи они могли выручить 3,5 миллиона долларов.

В Офисе генерального прокурора Украины сказали журналистам, что пока не получили "достоверной информации и документов относительно имущества Богуслаева и его сына в ОАЭ", однако принимают меры по выявлению и аресту имущества, которое находится в иностранных юрисдикциях.

В рамках расследования журналисты также обнаружили данные об экс-министре экологии времен Януковича Николае Злочевском, одесском прокуроре Олеге Корнилове, бывшей жене влиятельного судьи времен Януковича Артура Емельянова, а также экс-нардепе от "Партии регионов" и заместителе председателя Государственной миграционной службы Василия Грицака.

Что известно о деле Богуслаева:

Бывшего нардепа задержали в октябре 2022 года по подозрению в государственной измене. Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи его телефонных переговоров с россиянами.

В прошлом году Богуслаеву сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

В апреле стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины разрешил конфисковать активы Богуслаева и бывшего топ-менеджера "Мотор Сич" Петра Кононенко.

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