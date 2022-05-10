По словам главы правительства, уже начал свою работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

Конфискованные российские активы на территории Украины пойдут на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Со всеми нашими партнерами мы также говорим о большом плане восстановления Украины. Мы предполагаем, что одним из основных источников наполнения Фонда станут конфискованные российские активы и средства. И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине", - сказал он.

По его словам, уже начал свою работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

"Сегодня у нас на повестке дня документ, который определяет, что российские активы на территории Украины переходят государству, а именно Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, которое начало полномасштабную войну против Украины.

8 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над принятием документации для начала процесса национализации российского имущества в Украине. Он уточнил, что в условиях военного положения решения судов для национализации не будут нужны, это будет происходить согласно принятому закону.

Также Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривень. Далее это решение должны ввести в действие СНБО и президента Украины.

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