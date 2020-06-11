В МИД убеждены, что Украина и ЕС еще не исчерпали потенциал безвизового режима

В Министерстве иностранных дел уверены, что открытие странами ЕС границ для украинцев после карантина станет одним из факторов экономического роста.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что безвизовые поездки в страны - члены Европейского Союза и другие ассоциированные страны Шенгенского соглашения вскоре возобновятся после отмены карантинных ограничений и открытия внешних границ.

Об этом говорится в заявлении МИД по случаю третьей годовщины успешного функционирования безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как отметили в МИД, решение об отмене виз для граждан Украины стало без преувеличения историческим и общественно-политическим событием в двусторонних отношениях - значительным шагом на пути к европейской интеграции нашего государства.

"Несмотря на ежедневные вызовы - продолжающуюся российскую агрессию, оккупацию части территории, гибридную войну РФ против Украины на всех фронтах, Украина и ЕС достигли амбициозной цели - устранили искусственные барьеры для межчеловеческих контактов. Благодаря этому, начиная с 11 июня 2017 года, граждане Украины смогли осуществить около 49 млн путешествий в Европу", - говорится в документе.

По убеждению украинских дипломатов, отмена виз стала признаком высокого уровня доверия и готовности открыть общества Украины и европейских стран друг другу.

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"Беспрецедентный нынешний кризис, вызванный COVID-19 продемонстрировал, насколько хрупкими являются европейские ценности и достижения. Потенциал безвиза далеко не исчерпан. В результате отмены в скором времени карантина и открытия внешних границ ЕС безвизовые поездки для украинцев возобновятся и станут одним из факторов экономического роста, расширения возможностей для бизнеса и привлечения инвестиций", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, страны Европейского Союза с 1 июля при определенных условиях начнут постепенно и скоординировано открывать для иностранцев внешние границы. Странам-членам ЕС рекомендовано продолжить до 30 июня запрет на въезд иностранцев из третьих стран.

Также в Еврокомиссии предоставили объяснения относительно критериев, по которым страны ЕС с 1 июля постепенно начнут открывать внешние границы для третьих стран, в том числе и для Украины.

Эпидемиологические критерии будут включать в себя количество и динамику новых случаев коронавирусной болезни, а также анализ мероприятий, введенных в третьих странах относительно тестирования, наблюдения, отслеживания контактов, сдерживания распространения коронавируса и лечения.

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