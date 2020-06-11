В ЕС рассказали, кому разрешат въезд уже с 1 июля

С 1 июля ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация похожая или лучше, чем в ЕС.

Страны Европейского Союза с 1 июля при определенных условиях начнут постепенно открывать для иностранцев внешние границы.

Об этом комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

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Как отметила комиссар, Еврокомиссия сегодня одобрила рекомендацию относительно постепенного снятия ограничений на внутренних и внешних границах, которые касаются всех стран Шенгенской зоны.

Говоря об открытии внешних границ стран ЕС, Йоханссон отметила, что во время обсуждений в институтах ЕС чиновники поддержали решение продлить срок действия ограничений на путешествия для иностранцев, въезжающих в ЕС без острой необходимости из третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону.

"Поэтому по этой причине мы сейчас рекомендуем продлить временные ограничения относительно необязательных поездок в страны ЕС до 30 июня - еще две следующие недели", - отметила Йоханссон.

При этом, по ее словам, сейчас невозможно отменить ограничения на всех внешних границах Евросоюза, но этот процесс должен начаться постепенно с 1 июля.

"Это будет касаться всех третьих стран, имеющих аналогичную со странами ЕС или лучшую ситуацию в сфере здравоохранения. И это меры, которые касаются только поездок в ЕС", - подчеркнула она.

Еврокомиссар заявила, что важнейшим приоритетом для ЕС является защита здоровья граждан.

Также страны - члены Евросоюза скоординировано и постепенно будут открывать границы, однако, по словам Йоханссон, это будет нелегко.

"Именно поэтому сегодня мы представили определенные критерии, которые должны применяться при формировании списка стран, с которыми мы должны постепенно открывать границы", - сказала еврокомиссар.

В частности, критерии должны учитывать эпидемиологическую ситуацию в третьих странах. Также предусматривается введение мер по сдерживанию распространения коронавируса при путешествиях лиц из третьих стран.

Кроме того, критериями предусмотрено, что открытие внешних границ должно происходить на взаимной основе.

"Если мы открываемся для путешествий в Евросоюз, то ожидаем, что эти страны должны открыться для путешествий из наших стран в эти страны, и это должно касаться всех стран - членов ЕС и ассоциированных государств - участников Шенгена", - сказала она.

Йоханссон отметила, что странам-членам предлагается сформировать списки стран, с которыми должны быть постепенно открыты границы. При этом, по ее словам, Еврокомиссия предлагает, что страны из региона Западных Балкан должны быть включены в этот список уже с 1 июля.

Отдельно Еврокомиссия рекомендует отменить все ограничения на внутренних границах стран ЕС с 15 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль сообщил, что Брюссель на этой неделе будет предлагать странам-членам ЕС открывать внешние границы для туристов из-за пределов блока с 1 июля.

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