Украинская внешняя разведка начала действовать более открыто и в стиле страны с амбициями получить членство в НАТО.

Украинские службы безопасности и разведки страдали от репутационных проблем со дня провозглашения независимости. В ранний постсоветский период они фактически придерживались той же ментальности, что и КГБ во времена Холодной войны. Запад считался главным врагом.

Однако, это уже давно не правда. За годы после революции в 2014 году давно назревший процесс украинизации начался в службах разведки Украины. Об этом на страницах Atlantic Council пишет директор Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд. Он считает, что упомянутые выше изменения были продемонстрированы недавно, когда Служба внешней разведки Украины опубликовала "Белую книгу 2021". В ней изложен анализ текущих международных угроз для украинской безопасности.

Читайте такжеУкраинская разведка предупреждала президентов об угрозе оккупации Крыма еще с 2008 года - генерал-майор СБУЭта публикация - важный момент в истории украинских служб безопасности. Впервые Служба внешней разведки страны публично и подробно описала все опасности, с которыми приходится иметь дело Украине. В прошлом украинские разведчики культивировали образ таинственности и желали оставаться в тени. Нынешний переход к большей открытости заслуживает на поддержку хотя бы потому, что он демонстрирует, что Служба внешней разведки действительно занимается врагами страны, а не только шпионит за западными туристами.

Новая открытость - это хорошо. Но еще важнее содержание опубликованной "Белой книги". Она определяет Россию как главную угрозу для украинской безопасности. Такая откровенная риторика подбадривает. Она также говорит о том, что разведывательные службы Украины больше не русифицированы. Для страны, которая декларирует цель стать членом НАТО в будущем, это очень важно.

Отчет содержит обзор широкого спектра инструментов, которые Россия использует в гибридной войне против Украины. Среди них попытки Москвы дестабилизировать соседнюю страну с помощью поддержки сепаратистских движений в украинских регионах, например, в Одессе и Закарпатье.

Российская информационная война против Украины - ключевой элемент "Белой книги", так же как и все большая склонность Кремля прибегать к кибератакам. С помощью социальных сетей и анонимности в интернете Россия распространяет свои утверждения в украинском информационном пространстве. Ключевое сообщение Москвы - это изображение Украины как нестабильной страны, склонной к ультраправому экстремизму. И якобы единственное решение этой проблемы - это вернуть Украину в российскую "сферу влияния".

Читайте такжеРоссийскую разведку разоблачили на координации распространения фейков о МН17Это утверждение Москвы оставалось неизменным на протяжении последних 7 лет необъявленной войны. Россия также продвигать эти же утверждения в других странах, пытаясь посеять раскол между Украиной и ее партнерами на Западе. Между тем, использование белорусского вектора для трансляции пропаганды Кремля на украинскую аудиторию заметно усилилось после сомнительных белорусских выборов в августе 2020 года. Об этом говорят выводы, указанные в "Белой книге".

В ней также указано, что в оккупированном Крыму Россия сосредоточила более 32 тысяч солдат. Она "активно развивает ударные возможности Вооруженных сил РФ, увеличивая количество войск, оборудования и новых видов вооружения, одновременно создавая условия для укрепления их ядерного потенциала на данной территории". Украинская разведка видит, что Кремль рассматривает Крым сугубо с военной точки зрения и не пытается улучшить стандарты жизни местных жителей.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал увеличить оборонные расходы из-за "агрессии" России"Белая книга" Службы внешней разведки Украины - это именно тот отчет, который можно ожидать от страны с амбициями вступления в НАТО. Отчет включает детали об усилиях службы стать полноценным участником систем коммуникации НАТО и его разведывательных служб. Однако, НАТО-не благотворительная организация и не "рыцарь в блестящих доспехах", спасающий страны от катастроф. Страны, которые успешно вступили в альянс, смогли это сделать, потому что инвестировали много времени и денег в модернизацию, чтобы заслужить свое членство.

Именно поэтому увеличение финансирования операций внешней разведки Украины до 4 миллиардов гривен в 2021 году - очень важный сигнал. Он говорит, что Украина готова инвестировать в собственную безопасность.

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Перевод: Лесь Дымань