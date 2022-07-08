После того, как министерства иностранных дел и обороны провели анализ безопасности, правительство разрешило возобновить работу посольства в Киеве.

Посольство Бельгии в Украине возобновит работу 11 июля, его возглавит новый посол Питер Ван Де Вельде.

Об этом заявил премьер-министр Александр де Кроо, сообщает Euractiv.

Ван де Вельде заменит бывшего посла в Украине Акселя Ленартса, срок полномочий которого заканчивался.

После того, как министерства иностранных дел и обороны провели совместный анализ безопасности, правительство дало разрешение на возобновление работы посольства.

"Открытие нашего посольства должно позволить установить более тесные связи с украинскими властями, особенно в контексте ситуации с безопасностью и заявки Украины на членство в ЕС", – сказал Де Кроо.

Как только в Киев прибудет бельгийская дипломатическая команда, которая будет помогать новому послу, местный персонал тоже постепенно возобновит работу, уточнили в офисе Де Кроо.

"Это важный знак устойчивости и поддержки украинцам. Возвращение наших дипломатических команд в Киев также является важным для восстановления страны, в которой важную роль должны сыграть бельгийские компании", – отметил бельгийский премьер.

Как сообщал УНИАН, власти Бельгии с 1 июля прекратили выдачу туристических виз гражданам России.

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