Он назвал "политической провокацией" признание Россией "ЛДНР".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что никто не будет введен в заблуждение, потому что нет никакого оправдания для возможности вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в обращении относительно ситуации на границах России и Украины.

Президент США назвал "политической провокацией" признание Россией суверенных украинских территорий на Донбассе так называемыми "независимыми республиками", что является четким нарушением международного права.

По его словам, получение президентом РФ Владимиром Путиным разрешения от российского парламента на применение военной силы за пределами России "закладывает основание" для предпосылок осуществления дальнейших провокаций, чтобы попытаться оправдать дальнейшие военные действия.

"Никто из нас не должен быть введенным в заблуждение. Никто из нас не будет введен в заблуждение. Нет никакого оправдания. Дальнейшее российское наступление в Украине остается серьезной угрозой в последующие дни. И если Россия пойдет дальше, то именно Россия одна будет нести ответственность", - подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что страны Запада объединены с целью поддержки Украины, объединены в оппозиции к российской агрессии и решительны с целью защиты альянса НАТО.

"И мы едины в нашем понимании срочности и серьезности угрозы, которую Россия создает для глобального мира и стабильности", - подчеркнул Байден.

Признание "ЛДНР" Россией

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией террористических организаций "ЛДНР".

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину до открытых военных действий.

Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".