В МИД ожидают увидеть не только поддержку международных партнеров на словах, но и еще большую помощь Украине.

В Министерстве иностранных дел ожидают визита в Киев "главных западных партнеров" Украины.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире информационного телемарафона.

"Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, которую мы видели, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - сказал он.

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Визит международных партнеров в Киев 20 февраля: детали

С 20 по 22 февраля президент США Джо Байден совершит визит в Польшу. 21 февраля ожидается его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Запланировано обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО. Также не исключается, что одной из тем переговоров станет вопрос об увеличении присутствия войск США в Польше.

Помощники Байдена искали способы тайно переправить его через границу в Украину, но поездку почти исключили.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил поездку в Брюссель, где должна была состояться встреча с европейскими министрами иностранных дел перед заседанием Совета ЕС. Встреча Дмитрия Кулебы с главами МИД европейских государств официально анонсировали заранее - она планировалась перед официальным заседанием Совета ЕС.

Израильская парламентская делегация приехала с визитом в Киев во главе с председателем комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном для укрепления партнерства с Украиной.

Также сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Киев на этой неделе, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.