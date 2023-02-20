Байден отправляется в понедельник в Польшу, чтобы встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и другими ключевыми лидерами НАТО.

Поездка президента США Джо Байдена в Польшу происходит за несколько дней до годовщины вторжения России в Украину, даты, которую, по мнению многих военных аналитиков, Владимир Путин, любитель символизма, может отметить демонстрацией силы.

Помощники Байдена искали способы тайно переправить его через границу в Украину, но поездку почти исключили. Об этом сообщает издание Politico.

"Но большинство помощников считают, что угроза безопасности Байдена или Украины не стоит того", — говорится в сообщении.

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Визит Байдена в Польшу

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что 21 февраля Байден проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

В рамках встречи он поблагодарит польского лидера и народ Польши за вклад Варшавы в военную и гуманитарную помощь Украине. Дуда отметил, что одной из тем переговоров станет вопрос об увеличении присутствия войск США в Польше.

Сообщалось, что во время визита в Польшу Байден также намерен выступить с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где проведет ряд встреч и примет участие в мероприятиях.

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