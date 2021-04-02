Президенты США и Украины провели первый телефонный разговор.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Читайте такжеБайден и Зеленский впервые провели телефонный разговор - СМИОб этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской продолжающейся агрессии на Донбассе и в Крыму", - отмечается в заявлении.

Обострение на Донбассе: подробности

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие возле украинских границ и завершает подготовку комплекса мер, цель которого - побуждение Украины на военный ответ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию введение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном заверил, что Украина не останется наедине в случае усиления российской агрессии.

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Автор: Виталий Саенко