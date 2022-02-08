Он не хочет, чтобы они оказались "между двух огней" в случае вторжения России.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не знает, отдаст ли Владимир Путин приказ о вторжении в Украину до конца этой зимы.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я знаю, что сейчас он в надлежащем состоянии, чтобы осуществить вторжение, при условии, что почва выше Киева замерзшая. Он имеет необходимое для этого. Но, что он сделает, я не знаю. Я не думаю, что это никто кроме него знает", - сказал Байден.

В то же время президент Соединенных Штатов заявил, что советовал бы американцам, которые находятся в Украине, покинуть ее.

Читайте такжеПутин заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в России"Я не говорю о наших дипломатах, я говорю об американцах, которые там находятся. Мне бы очень не хотелось, чтобы они оказались между двух огней, если вторжение все-таки будет. Я советовал бы им покинуть страну", - подчеркнул он.

Напомним, что 7 января президент США провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она длилась два часа.

Главной темой переговоров было единство стран в сдерживании российской агрессии против Украины.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом с невступления Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.