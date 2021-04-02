Президенты Украины и США подробно обсудили ситуацию на Донбассе.

Читайте также"Стоим плечом к плечу": Зеленский прокомментировал разговор с БайденомПо словам президента Владимира Зеленского, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время телефонного разговора заверил, что Украина никогда не останется в одиночестве против агрессии Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

В частности, по словам главы государства, они с американским президентом детально обсудили ситуацию на Донбассе.

"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", - отметил Зеленский.

Первый разговор Байдена и Зеленского

В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

Президент Соединенных Штатов подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Байден и Зеленский отметили важность сотрудничества для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Президент США ждет возможности осуществить визит в Украину.

Ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Тогда Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко