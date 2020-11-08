Во времена президентства Обамы Байден был глубоко вовлечен в политику США касательно Украины.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден уверенно побеждает на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа. Весьма вероятно, что скоро политику Вашингтона будут определять взгляды и опыт Байдена.

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Не секрет, что во времена президентства Барака Обамы Байден был глубоко вовлечен в политику США касательно Украины и активно взаимодействовал с официальным Киевом.

Стоит вспомнить, чем Байден запомнился в украинской политике и какие заявления делал об Украине на протяжении многих лет.

Байден о помощи Украине

В августе Джо Байден обещал посодействовать Украине в получении летального оружия, если он победит на выборах.

«Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Гаррис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – в то же время призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха, - говорилось в его заявлении по случаю Дня независимости Украины.

В заявлении кампании Байдена говорилось, что он будет добиваться завершения войны в Украине и поддерживать ее борьбу с коррупцией.

Байден о России

Кандидат от Демократов известен, среди прочего, своей жесткой риторикой касательно России, которая традиционно более характерна для Республиканцев.

В октябре Байден назвал Россию главным врагом своей страны.

Москва, убежден он, угрожает нацбезопасности Америки и пытается разрушить отношения страны с другими государствами.

"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане разрушения нашей безопасности и наших союзов – это Россия", – заявлял он в интервью американским СМИ.

Речь Байдена в Верховной Раде

В 2015 году Джозеф Байден выступил перед Верховной Радой Украины VIII созыва. Эту речь уже сегодня многие называют исторической. В своем выступлении тогдашний вице-президент США назвал две главных проблемы Украины – российскую агрессию и коррупцию.

Он напомнил народным избранникам, что они несут ответственность за будущее страны.

«Каждый из вас должен ответить на вызов истории, и, наконец, построить объединенную демократическую украинскую нацию, которая выдержит испытание временем», - отмечал он.

Говоря о российской агрессии, Байден констатировал, что цель России — разрушить Украину. При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексии Россией Крыма:

«В XXI веке страны не могут — мы не можем им позволить перекраивать границы силой. Это основные правила. Если мы их не удержим, мы все разрушим. Россия нарушила эти основополагающие правила и продолжает нарушать их. Сегодня Россия оккупировала суверенное украинскую территорию. Я хочу четко сказать: Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будет признавать попытки россиян аннексировать Крым!»

При этом Байден отдельно подчеркнул, что борьба с коррупцией и реформы не менее важны, чем отражение внешней агрессии.

«У вас есть еще другая борьба. Историческая борьба с коррупцией. Украина не может себе позволить, что люди потеряли надежду. Недостаточно просто создать Национальное агентство по предупреждению коррупции. Реформ требует и система Генпрокуратуры. Чтобы вести эту борьбу, вам нужно провести судебную реформу, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц. В этом и заключаются принципы демократии», - подчеркнул он.

В конце своей речи Байден подчеркнул – он не хочет, чтобы его слова восприняли как "указание" украинским политикам. Политик процитировал «Заповіт» Тараса Шевченко, отметив, что возможно, однажды Украина вспомнит «незлым тихим словом» и его.

Как Байден Шокина увольнял

Не обошлось и без скандалов. Несколько лет назад немалый резонанс вызвали слова Байдена о бывшем генпрокуроре Шокине.

В 2018 году Байден рассказал, что увольнение Виктора Шокина произошло только после того, как он пригрозил от имени президента США не предоставлять Украине миллиард долларов кредитных гарантий.

«Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот су*ин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - рассказал Байден, выступая в Совете по международным отношениям США.

Байден об украинцах

Джозеф Байден всегда высоко оценивал потенциал и старания украинского народа, хотя его заявления о некоторых украинских политиках не всегда были изящными.

В 2014 году он восхищался отвагой и жертвенностью участников Революции достоинства.

«Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы в очередной раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили — вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, к значительно лучшему», - заявил он.

В свой последний визит в Украину в качестве вице-президента США в 2017 году Байден подчеркнул, что украинский народ не теряет надежду.

«Меня вдохновляют [украинские люди]. Их отвага, стойкость – смелые украинцы, которые никогда не теряли надежду на лучшее будущее, которые ежедневно встают и идут работать ради демократической и единой Украины», - отметил тогда он.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Он также утверждает, что при подсчете голосов были допущены махинации, и называет себя победителем.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Дмитрий Захаров