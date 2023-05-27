Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года.

Власти Грузии не вели никаких переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения с агрессором.

Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отметив при этом, что переговоров не было, несмотря на то, что о них просили грузинский бизнес и диаспора, сообщает Новости-Грузия.

"У нас не было никаких переговоров, официальное правительство и наше правительство не вели никаких переговоров. Об этом просили представители нашей очень большой диаспоры, об этом просил грузинский бизнес, я знаю, что об этом просили и другие группы", — сказал Гарибашвили.

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Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок, он отметил: "У меня такое ощущение, что он (Путин - ред.), вероятно, имел в виду правительство президента Саакашвили… если кто и просил о восстановлении авиасообщения, о восстановлении торговли, так это Саакашвили и его правительство".

Авиасообщение между Грузией и Россией

Смена власти в Грузии произошла 11 лет назад, в 2012 году. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. Разрешение на возобновление полетов получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways. Визовый режим для граждан Грузии был отменен российской стороной.

Первый рейс из России вызвал массовые протесты в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways.

12 мая 2023 года Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата.

25 мая 2023 года скандальная авиакомпания Грузии заявила о том, что запускает для россиян транзитные рейсы в Европу.

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