В то же время сам Дмитрук пожаловался на "политическое преследование" из-за поддержки УПЦ МП.

Народный депутат Артем Дмитрук заявил, что ему пришлось бежать из Украины из-за своей оппозиции относительно закона, который направлен на закрытие Украинской Православной Церкви (Московского патриархата). Об этом он сказал для британского издания The Independent.

Известно, что сейчас нардеп, который скрывается в Лондоне, должен появиться в суде, чтобы обжаловать запрос на экстрадицию, который подало украинское правительство.

"Запрос на экстрадицию основывается на обвинениях в "хулиганстве" после инцидента, в котором он участвовал в 2020 году, когда пытался прорваться на политическую встречу. Депутат сбежал в Великобританию в драматическом стиле: взяв такси до молдавской границы, попал в страну через леса, вылетев в Италию, а затем в Лондон, где у него есть семья", - напомнили в издании.

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В то же время в Вестминстерском магистратском суде Дмитрук будет подчеркивать, что он является "жертвой политических репрессий со стороны правительства Зеленского" из-за своей поддержки УПЦ МП, отметили журналисты.

Для The Independent депутат сказал, что правительство Великобритании обеспечило его безопасностью с тех пор, как он сбежал из Украины в августе.

"Сейчас происходит политическое преследование против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ. У меня нет никаких личных проблем с Зеленским. Просто политика, с которой я не согласен, по моему мнению, негативно влияет на моих избирателей", - подчеркнул политик перед слушаниями.

Дмитрук добавил, что якобы преследование УПЦ МП является неправильным, ведь, по его словам, священники служат на передовой в войне против РФ.

"Сейчас у нас есть священники из нашей Церкви, которые находятся на передовой. Они там служат. Они забирают раненых. Они благословляют их", - подчеркнул нардеп.

Дело нардепа Дмитрука - последние новости

Ранее народный депутат Артем Дмитрук лично рассказал, как он сбежал из Украины. Он заявил, что причиной побега стали угрозы убийством. По его словам, он также заметил за собой слежку.

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным... Я это видел и знал", - рассказал он в интервью на канале одесского юриста Тараса Никифорчука.

В то же время в Государственном бюро расследований Украины объяснили, почему не задержали Дмитрука до его бегства из страны. В ведомстве отметили, что тогда у следствия не было законных оснований для того, "чтобы обезопасить, задержать и этот план по побегу довести до провала".

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