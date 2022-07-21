По его словам, назначение должно состояться уже в течение десяти дней.

В течение ближайших 10 дней назначат нового генерального прокурора Украины.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового Генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины", - заявил Арахамия.

Глава "СН" отдельно обратился к Консурсної комиссии по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

Освобождение Венедиктовой - что известно

17 июля президент Владимир Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а Ирину Венедиктову - от должности генпрокурора.

Глава государства объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

19 июля парламент уволил Баканова и дал согласие на увольнение президентом Венедіктової после чего глава государства подписал соответствующий указ.

В свою очередь советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новые кадровые решения усилят эффективность работы ключевых органов.

Вас также могут заинтересовать новости: