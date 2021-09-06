Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, которая сейчас имеет меньшинство в Сенате, Линдси Грэм заявляет, что республиканцы поддерживают предоставление большей военной поддержки Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грэм сказал на брифинге в Киеве от имени американской делегации республиканцев после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы разговаривали о дополнительной военной помощи. Мы все поддерживаем предоставление большей военной поддержки для украинских Вооруженных сил, чтобы они могли защищаться", - сказал Грэм.
Также он напомнил, что США уже предоставило Украине летальное вооружения для украинских Вооруженных сил, а также помощь в размере сотен миллионов долларов для украинских военных и на поддержку экономики.
"Мы согласны с теми, кто говорит, что Америка должна делать больше. Мы собираемся делать больше. Мы будем продвигать усиление возможностей противовоздушной обороны, чего вам не хватает сегодня. Мы собираемся помочь вам модернизировать Военно-морские силы, предоставить вам больше систем "Джавелин". Мы увеличим цену, которую будет платить Россия за агрессию. Мы не стремимся к конфликту, мы стремимся к дипломатическому урегулированию. Единственный язык, который понимает Путин - это язык силы", - подчеркнул Грэм.
Он выразил надежду, что Украину удастся сделать сильнее в военном и экономическом плане. "И лучшее, что может произойти в отношениях Соединенных Штатов и Украины, – это соглашение о создании зоны свободной торговли", - сказал Грэм.
По его убеждению, каждый республиканец и демократ понимает, что если перестать поддерживать Украину, то это будет означать отказ от поддержки свободы.
Он считает, что надо прилагать большие усилия для поддержки Украины.
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Военная помощь США для Украины
Как сообщал УНИАН, во время визита президента Украины Владимира Зеленского Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.
1 сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о предоставлении Украине 60 млн долларов помощи в области обороны. Помощь безопасности в 60 млн долларов включает "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".