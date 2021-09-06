Представители Республиканской партии намерены отстаивать позицию усиления противовоздушной обороны Украины и модернизации Военно-морского флота.

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, которая сейчас имеет меньшинство в Сенате, Линдси Грэм заявляет, что республиканцы поддерживают предоставление большей военной поддержки Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грэм сказал на брифинге в Киеве от имени американской делегации республиканцев после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы разговаривали о дополнительной военной помощи. Мы все поддерживаем предоставление большей военной поддержки для украинских Вооруженных сил, чтобы они могли защищаться", - сказал Грэм.

Также он напомнил, что США уже предоставило Украине летальное вооружения для украинских Вооруженных сил, а также помощь в размере сотен миллионов долларов для украинских военных и на поддержку экономики.

"Мы согласны с теми, кто говорит, что Америка должна делать больше. Мы собираемся делать больше. Мы будем продвигать усиление возможностей противовоздушной обороны, чего вам не хватает сегодня. Мы собираемся помочь вам модернизировать Военно-морские силы, предоставить вам больше систем "Джавелин". Мы увеличим цену, которую будет платить Россия за агрессию. Мы не стремимся к конфликту, мы стремимся к дипломатическому урегулированию. Единственный язык, который понимает Путин - это язык силы", - подчеркнул Грэм.

Он выразил надежду, что Украину удастся сделать сильнее в военном и экономическом плане. "И лучшее, что может произойти в отношениях Соединенных Штатов и Украины, – это соглашение о создании зоны свободной торговли", - сказал Грэм.

По его убеждению, каждый республиканец и демократ понимает, что если перестать поддерживать Украину, то это будет означать отказ от поддержки свободы.

Он считает, что надо прилагать большие усилия для поддержки Украины.

Военная помощь США для Украины

Как сообщал УНИАН, во время визита президента Украины Владимира Зеленского Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

1 сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о предоставлении Украине 60 млн долларов помощи в области обороны. Помощь безопасности в 60 млн долларов включает "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что США выделяют 60 миллионов долларов на противотанковые ракетные системы "Джавелин" и другое военное оборудование для Украины "уже до конца года".

Автор: Виталий Саенко