В ведомстве отмечают, что подобные действия активистов являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

Члены Кабинета Министров решительно осуждают "вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", которые прошли 20 марта под Офисом президента.

Совместное заявление членов правительства опубликовано на официальном сайте.

"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии. В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что подобные действия активистов являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным способом. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки», - отметили в правительстве.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Денис Прядко