Представители пятого президента Украины Петра Порошенко продолжают намеренно искажать факты, манипулируя общественным мнением.

Об этом говорится в распространенном заявлении адвоката Игоря Суркиса, Игоря Алексеева.

"Вчера мы стали свидетелями очередной лжи и манипуляций со стороны представителей пятого Президента Украины. Ими, в частности, было заявлено, что якобы судебное разбирательство в Высоком суде Лондона было сгенерировано исключительно как часть стратегии Суркиса и его бизнес-партнеров по спорам с государством и Приватбанком. И якобы Порошенко и Гонтарева смогли помешать этой стратегии", - говорит адвокат.

Читайте такжеОтсутствие связи между Суркисами и Приватбанком доказано в судах – адвокатАлексеев напомнил, что в реальности указанное дело касалось обстоятельств покупки Петром Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров, незаконного блокирования английским компаниям доступа к их депозитным средствам и дальнейших попыток шантажа Игоря Суркиса со стороны бывшего руководства государства.

По его словам, "цинично слышать, что Порошенко и Гонтарева смогли помешать какой-то стратегии по спорам с государством и Приватбанком". "Национализацию Приватбанка никто и никогда не оспаривал, истцы лишь доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах", - резюмирует адвокат.

По словам адвоката Игоря Суркиса, "Порошенко и Гонтарева явно хотели избежать открытых судебных слушаний и фактически спрятались за иммунитет Украины. Проще говоря, проведя в президентском кресле десятки часов приватных переговоров о покупке медиаактива, затем они вдруг вспомнили о наличии государственного иммунитета".

По мнению адвоката, если манипуляции со стороны команды Порошенко будут продолжаться, истцы будут вынуждены обнародовать информацию, которая прольет свет на детали прошлых событий.

"Поэтому я бы рекомендовал представителям Порошенко сконцентрировать внимание на надлежащем представительстве своего клиента, а не заниматься распространением фейков и манипуляциями", - подытоживает адвокат Игоря Суркиса.