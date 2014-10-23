В программах партий отсутствуют реальные механизмы проведения реформ - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве сказали исполнительный директор компании «Сase Украина» Дмитрий Боярчук и представитель Киевской школы экономики Илона Сологуб.

«По сути, мы даже не можем говорить о программах. Мы можем говорить о декларациях о намерениях, – прокомментировал программы Боярчук. – Качественных изменений нет. Все обращают внимание на коррупцию, люстрацию, на то, что надо бороться с олигархами, что надо защищать страну. В экономическом плане все размыто. Об инфраструктуре, о ЖКХ вообще никто ничего не говорит».

Боярчук также отметил, что любая программа должна иметь цель, сроки реализации, результаты. «Но мы этого не видим, – сказал эксперт. – Если оценивать программы по критериям от 0 до 10 баллов, то больше 6 баллов никто и не набрал».

В свою очередь, Сологуб отметила, что многие партии предлагают децентрализацию экономики или социальную защиту участников АТО, но никаких конкретных реформ или источников их финансирования никто не озвучивает.

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«Чаще всего обещают улучшение государственного управления посредством люстрации, сокращение госслужащих, внедрение электронного правительства, но это единственные относительно конкретные предложения партий», – сказала эксперт, отметив, что при этом борьба с коррупцией изложена «общими словами».

«В экономической политике никаких инновационных предложений мы не видим. Все предлагают упрощение налоговой системы, борьбу с монополиями, но опять же – без конкретных мер. При этом многие партии предлагают поддержку отечественного производителя – посредством ограничения импорта, специального кредитования, но одновременно хотят выстраивать рыночную экономику, что во многом является взаимоисключающими посылами», – подчеркнула Сологуб.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 26 октября. Участниками избирательной кампании стали 29 партий и блоков. В целом в парламент будут избраны 438 народных депутатов, половина из которых пройдут в ВР по партийным спискам, половина – по мажоритарным округам. Кабмин выделил на проведение выборов из резервного фонда 957,8 млн грн.

По данным социологов, 5-процентный проходной барьер преодолевают 7 политических партий и блоков, включая Блок Петра Порошенко, партию «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка и Радикальную партию Олега Ляшко.