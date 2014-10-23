ОПОРА зафиксировала свыше 400 нарушений в ходе избирательной кампании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев на пресс-конференции в Киеве.

«Выборы в Верховную Раду в октябре 2014 года по сравнению с очередными выборами 2012 года стали более конкурентными, и это связано с тем, что в избирательном процессе нет мощного фактора незаконного вмешательства государства в ход агитации и в избирательный процесс в целом», - отметил он.

ОПОРА ведет базу данных по зафиксированным нарушениям и тем нарушениям, которые проверены ее наблюдателями. «На основании тех фактов, которые мы собрали и проверили, мы даем оценки об общих тенденциях избирательного процесса», - сообщил Клюжев.

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«Таким образом, по сравнению с данными за 2012 год мы можем сказать, что уменьшились количество зафиксированных нарушений и изменились типы нарушений, которые были наиболее распространенными», - отметил Клюжев.

«По результатам избирательной кампании 2012 года, которая проходила три месяца, наблюдателями ОПОРЫ было зафиксировано 1435 нарушений, причем больше всего фиксировались проявления применения административного ресурса, тогда было 457 случаев», - сообщил он.

По словам Клюжева, «на внеочередных выборах фактически за два календарных месяца наблюдателями ОПОРЫ зафиксировано 442 нарушения по состоянию на сегодняшний день. Чаще всего кандидаты прибегали к нарушениям правил ведения предвыборной агитации».