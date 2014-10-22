За сутки боевики обстреляли позиции украинских военных около 5 населенных пунктов
14:01, 22 октября 2014Политика
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В течение суток боевики обстреляли из артиллерии позиции сил антитеррористической операции в районах пяти населенных пунктов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Из артиллерии террористы вели огонь по позициям украинских военных вблизи г. Красногоровка Марьинского района, в селе Пески, вблизи сел Тоненькое, Новобахмутовки Ясиноватского района Донецкой области и вблизи с. Николаевка Волновахского района Донецкой области", - сказал Лысенко.
Ранее сообщалось, что боевики снова пытались взять штурмом аэропорт в Донецке.
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