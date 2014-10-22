ВО «Свобода» обвиняет суд в намеренном затягивании дела о запрете Компартии
ВО «Свобода», одна из сторон в деле о запрете деятельности Коммунистической партии Украины, раскритиковала сегодняшнее решение столичного Окружного административного суда относительно переноса рассмотрения этого вопроса.
Об этом заявил председатель житомирской областной организации «Свободы» Сидор Кизин на митинге, который проводили активисты возле здания суда.
Напомним, в ходе сегодняшнего судебного заседания председательствующий судья зачитал ходатайство от представителей КПУ о том, что они не могут явится в суд, так как проходит избирательная кампания в Верховную Раду.
Читайте такжеСегодня суд рассмотрит запрет КПУ«Судьи занимаются умышленным затягиванием дела. Мы считаем, что в нынешних условиях уже можно было бы рассмотреть это дело по сути», - заявил Сидор Кизин.
Напомним, суд начал рассматривать дело о запрете КПУ в августе этого года.
Ранее фракция ВО «Свобода» внесла в парламент законопроект о запрете коммунистической идеологии в Украине.