ВО «Свобода» обвиняет суд в намеренном затягивании дела о запрете Компартии

Об этом заявил председатель житомирской областной организации «Свободы» Сидор Кизин на митинге, который проводили активисты возле здания суда.

Напомним, в ходе сегодняшнего судебного заседания председательствующий судья зачитал ходатайство от представителей КПУ о том, что они не могут явится в суд, так как проходит избирательная кампания в Верховную Раду.

Читайте такжеСегодня суд рассмотрит запрет КПУ«Судьи занимаются умышленным затягиванием дела. Мы считаем, что в нынешних условиях уже можно было бы рассмотреть это дело по сути», - заявил Сидор Кизин.

Напомним, суд начал рассматривать дело о запрете КПУ в августе этого года.

Ранее фракция ВО «Свобода» внесла в парламент законопроект о запрете коммунистической идеологии в Украине.