В Раду проходят шесть партий - опрос Института Горшенина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Институтом Горшенина с 12 по 21 октября 2014 года.

По результатам опроса, “Блок Петра Порошенко” намерены поддержать на выборах 26 октября 24,2% респондентов, которые планируют принять участие в голосовании, "ВО "Батькивщина" - 10,4%, «Народный фронт» - 7,9%, Радикальную партию - 7,4%, «Гражданскую позицию» - 5,4%, «Самопомощь» - 5,3%.

Читайте такжеПочти 50% избирателей не знают кандидатов своего мажоритарного округа - опросСреди политических сил, которые близки к преодолению 5% барьера, - "Оппозиционный блок" (4,9%), партия «Сильная Украина» (4%), Всеукраинское объединение" Свобода" (3%), Коммунистическая партия Украины (2,1%) и «Правый сектор» (1,2%).

В то же время, 19% респондентов еще не определились, за кого будут голосовать, а 3,5% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос проводился во всех областях, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Всего было опрошено 2 тыс. респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива” совместно с Киевским международным институтом социологии, в Раду проходят только четыре партии.