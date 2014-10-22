В Раду пока проходят четыре партии – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива” совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 18 октября 2014 года.

По результатам опроса, “Блок Петра Порошенко” намерены поддержать на выборах 26 октября 20,5% респондентов, которые планируют принять участие в голосовании, Радикальную партию - 8,6%, Народный фронт - 6,8%, Самопомич - 5,8%.

Читайте такжеВ Украине презентовали электронную систему наблюдения за выборами

За партию “Батькивщина” будут голосовать 4,7% опрошенных.

В то же время 32% тех, которые собрались участвовать в выборах, до сих пор не определились, за кого будут голосовать.

Кроме того, согласно результатам опроса, партия "Сильная Украина" набирает 3,75%, «Оппозиционный блок» - 3,6%, Гражданская позиция" - 3,3%, КПУ - 2,8%, "Свобода" - 2%, Правый сектор" - 1,25%.

Директор фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива "Ирина Бекешкина считает, что неожиданностью этих выборов может стать Самопомич.

В то же время, как отмечается в опросе, «если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 54% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом»: тогда бы к парламента прошло 7-8 политических сил.

В частности, «Блок Петра Порошенко» (30,4%), Радикальная партия (12,9%), партия "Народный фронт" - 10,8%, Самопомич - 8,5%, "Батькивщина" - 7,5 %, партия "Оппозиционный блок" - 5,9%, "Сильная Украина - 5,6% и, возможно, партия "Гражданская позиция" - 4,8%.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что по сравнению с сентябрьским опросом, рейтинг партии "Блок Петра Порошенко" упал с 40 до 30%, а "Гражданской позиции" - с 9 до 5%.

По его словам, в то же время вырос рейтинг партии "Народный фронт" с 7% до 11%, и "очень сильно вырос» рейтинг Самопомич - с 5% до 9%, а также очень сильно набрал« Оппозиционный блок »с 1,5 до 6% ".

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме Крыма. Всего опрошено 2 тыс. 25 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.