Бойцам АТО пообещали минимальную зарплату в 6 тысяч гривень

Правительство решило повысить в два раза денежное обеспечение военнослужащих, которые принадлежат к разным воинским формированиям и находятся в зоне АТО. Меньше, чем 6 тысяч гривень они не будут получать.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на министра социальной политики Людмилу Денисову.

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Министр также сообщила, что статус участника боевых действий получили более 800 бойцов.

"На сегодня статус участника боевых действий получили более 800 человек, которые принимали участие в антитеррористической операции. На этих людей распространяется Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». Если, к сожалению, случилось, что военнослужащий погиб, то льготы согласно Закону распространяются на членов его семьи", - подчеркнула она.