Ночью в Луганской области снесли еще 2 памятника Ленину

О снесении памятников сообщается в Twitter луганского ВО Свобода.

"Доброе утро! В селах Бунчуковка и Курячевка Билокур. р-н Луганской области упали Ленины. Теперь в районе нет ни одного идола", - говорится в сообщении.

Доброго ранку! В селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. р-н Луганщини впали Лєніни. Тепер в районі немає жодного ідола pic.twitter.com/ULcxVQOALV — Луганська ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) October 22, 2014

Ранее УНИАН писал о снесении памятника "вождю" в поселке Белокуракино Луганской области.

Кроме того, сообщалось, что на Харьковщине за сутки разрушено 5 памятников вождю. Также два памятника Ленину снесли в разных районах Харькова.