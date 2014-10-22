Ночью в Луганской области снесли еще 2 памятника Ленину
11:53, 22 октября 2014Политика
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В Луганской области в ночь на среду в двух селах Белокуракинского района неизвестные снесли памятники Владимиру Ленину.
В Луганской области снесли еще 2 памятника вождю / Фото ВО Свобода/Twitter
О снесении памятников сообщается в Twitter луганского ВО Свобода.
"Доброе утро! В селах Бунчуковка и Курячевка Билокур. р-н Луганской области упали Ленины. Теперь в районе нет ни одного идола", - говорится в сообщении.
Доброго ранку! В селах Бунчуківка і Курячівка Білокур. р-н Луганщини впали Лєніни. Тепер в районі немає жодного ідола pic.twitter.com/ULcxVQOALV
— Луганська ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) October 22, 2014
Ранее УНИАН писал о снесении памятника "вождю" в поселке Белокуракино Луганской области.
Кроме того, сообщалось, что на Харьковщине за сутки разрушено 5 памятников вождю. Также два памятника Ленину снесли в разных районах Харькова.
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