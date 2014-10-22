Ночью в Луганской области снесли еще 2 памятника Ленину

11:53, 22 октября 2014
Политика
1

В Луганской области в ночь на среду в двух селах Белокуракинского района неизвестные снесли памятники Владимиру Ленину.

Фото ВО Свобода / Twitter

О снесении памятников сообщается в Twitter луганского ВО Свобода.

"Доброе утро! В селах Бунчуковка и Курячевка Билокур. р-н Луганской области упали Ленины. Теперь в районе нет ни одного идола", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал о снесении памятника "вождю" в поселке Белокуракино Луганской области.

Кроме того, сообщалось, что на Харьковщине за сутки разрушено 5 памятников вождю. Также два памятника Ленину снесли в разных районах Харькова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter