В Луганской области сбросили с постамента еще одного Ленина
11:59, 10 октября 2014Политика
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В поселке Белокуракино Луганской области в ночь на пятницу активисты снесли памятник Ленину.
Ранее два памятника Ленину разрушили в Харькове / «Надзвийчайні новости»
Об этом сообщает луганское отделение ВО "Свобода".
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"Доброе утро! Ночью в Белокуракино упал Ленин. Удачного все дня!" - сказано в сообщении в социальной сети Twitter.
Доброго утра! Ночью в Белокуракино упал Ленин. Удачного все дня! pic.twitter.com/5kG89yDfM3
- Луганска ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) 10 Октябрь 2014
Ранее сообщалось, что на Харьковщине за сутки разрушено 5 памятников вождю. Также два памятника Ленину снесли в разных районах Харькова.
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