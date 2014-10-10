В Луганской области сбросили с постамента еще одного Ленина

Об этом сообщает луганское отделение ВО "Свобода".

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"Доброе утро! Ночью в Белокуракино упал Ленин. Удачного все дня!" - сказано в сообщении в социальной сети Twitter.

Доброго утра! Ночью в Белокуракино упал Ленин. Удачного все дня! pic.twitter.com/5kG89yDfM3 - Луганска ВО Свобода (@SvobodaLuhansk) 10 Октябрь 2014

Ранее сообщалось, что на Харьковщине за сутки разрушено 5 памятников вождю. Также два памятника Ленину снесли в разных районах Харькова.