В Луганской области сбросили с постамента еще одного Ленина

11:59, 10 октября 2014
Политика
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В поселке Белокуракино Луганской области в ночь на пятницу активисты снесли памятник Ленину.

«Надзвийчайні новини»

Об этом сообщает луганское отделение ВО "Свобода".

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"Доброе утро! Ночью в Белокуракино упал Ленин. Удачного все дня!" - сказано в сообщении в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине за сутки разрушено 5 памятников вождю. Также два памятника Ленину снесли в разных районах Харькова.

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