В Украине осталось более двух тысяч целых Ленинов - эксперт

Об этом заявила в эфире Радио Свобода первый заместитель директора Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

Она добавила, что за годы независимости количество монументов Ленину в Украине сократилось более чем вдвое.

Читайте такжеВ Полтавской области планируют снести всех Ленинов«Ориентировочно по состоянию на конец лета этого года, по нашим подсчетам, по Украине еще есть около 2200 памятников Ленину. Но речь идет о памятниках, о монументы. Мы сюда еще не вкладываем барельефы, горельефы, бюсты и другие части тела данного великого вождя. Это большая цифра, хотя по состоянию на август 1991 года таких памятников было 5500», - рассказала Алина Шпак.

По ее словам, во время нынешнего так называемого «ленинопада» были снесены около 300 памятников Ленину и 50-70 другим советским деятелям.