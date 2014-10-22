Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали применения кассетных боеприпасов на Донбассе

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Михаил Боцюркив опроверг применение украинскими военными кассетных боеприпасов.

"У нас около 90 наблюдателей в восточной Украине. Если бы мы что-то подобное увидели, то мы бы это зафиксировали, однако на сегодня такого не было. Все, что у нас есть сказать по боеприпасам или обстрелам, появляется в наших ежедневных отчетах. К этому времени в наших отчетах не было ничего об этом", - отметил Боцюркив

Читайте такжеМИД: Human Rights Watch стала жертвой мошенничества боевиковВ ежедневных отчетах наблюдателей ОБСЕ фиксируются все случаи обстрелов на Донбассе. Наблюдатели немедленно выезжают на место инцидента, как только о нем становится известно.

Human Rights Watch утверждает, что ее специалисты проводили наблюдения в течение недели в Донецке. В отчете правозащитной организации, в частности, указано, что сотрудник Международного комитета Красного креста Лоран Дю Паскьер "был убит во время атаки, в которой были применены ракеты с кассетными боеголовками". Эта информация также не нашла подтверждения.

Представительница Красного креста Анастасия Исюк заявила в беседе с DW, что у организации нет информации о том, что ее сотрудник погиб именно в результате обстрела кассетными снарядами.

"Мы знаем лишь то, что наш коллега погиб, когда два снаряда упали рядом с офисом Красного креста", - отметила Исюк.