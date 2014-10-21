Ряд кандидатов-мажоритарщиков подписали меморандум о сотрудничестве

Подписи под соответствующим документом сегодня на пресс-конференции в УНИАН поставили кандидаты в народные депутаты Андрей Хома (215-й округ), Дмитрий Павличенко (223-й округ), Александр Квашнин (175-й округ), Кирилл Сергеев (215-й округ) и Виктор Очкур (216-й округ).

Читайте такжеЦИК зарегистрировала еще 19 мажоритарщиков на парламентских выборах

Подписанты обязываются неуклонно соблюдать Конституции Украины на всех этапах избирательного процесса, вести честную, открытую борьбу и не прибегать к противоправным действиям в отношении конкурентов, обнаруживать и пресекать нарушения избирательного законодательства, а в случае избрания депутатами прилагать совместно все усилия для принятия демократических законов, которые направлены на возрождение и развитие государства, говорится в меморандуме.

Комментируя необходимость подписания меморандума, Хома заявил, что такие действия со стороны независимых кандидатов дадут возможность сразу после избрания совместно действовать.

По словам Хомы, принятый документ открыт для присоединения других независимых кандидатов. "Мы не боимся ОПГ (организованных партийных групп), которые сегодня засыпают деньгами избирателей. Мы хотим доказать, что не боимся системы и готовы создать нормальные условия в стране. Мы приглашаем всех независимых кандидатов, которые не имеют партийных ресурсов, присоединяться... Мы против олигархов, и мы должны отстранить олигархию от управления страной", - сказал Хома.

В свою очередь, Сергеев отметил, что "эти выборы являются экзаменом и для людей, и для власти". "Диктатора сняли, а система не изменилась. Политики меняться не хотят. Но пусть вспоминают опыт Януковича и что Майдан организовался сам и пошел путем, который избрал сам", - отметил Сергеев.