Силовики предотвратили попытку окружения боевиками Счастья (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Вчера благодаря мужеству украинских военных удалось сорвать замысел террористов по окружению города Счастье", - сказал Лысенко.

По его словам, террористы пытались прорваться в районе населенного пункта Смелое, но были остановлены.

«Мы выдержали вчера жесткий бой, и все наши блокпосты на востоке остаются под контролем украинских военных», - сказал Лысенко.

Читайте такжеНа Луганщине пограничники обстреляли диверсионную группу из РоссииВ то же время он заметил, что вчера во время боя и массированного обстрела украинских позиций погиб один боец батальона "Айдар", один военный 95-й аэромобильной бригады и еще несколько бойцов из других подразделений.

"Сейчас уточняется количество потерь", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пресс-центр АТО проинформировал, что банды боевиков, действующие в районе н.п. Смелое Луганской области, отступили.

«После проведения поисково-рейдовых мероприятий подразделениями сил АТО банды боевиков, действовавшие в районе н.п. Смелое, рассеялись и отступили.

В течение суток боевики потеряли личного состава до 14 человек, один танк, одну самоходную артиллерийскую установку и один миномет», - сказано в сообщении.