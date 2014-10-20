Ситуация в зоне АТО: силовики вытеснили военных РФ и боевиков из-под Смелого

В частности, ночью боевики из минометов обстреляли украинские позиции в районе н.п. Авдеевка, Редкодуб, Ольховатка, Дебальцево, Никишино. Из РСЗО БМ-21 Град вели огонь по подразделениям силовиков в районе Тоненькое, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

После проведения поисково-рейдовых действий подразделениями сил АТО банды боевиков, действовавших в районе Смелого, и российские военные отступили.

"В течение суток боевики потеряли личного состава - до 14 человек, один танк, одну самоходную артиллерийскую установку и один миномет", - говорится в сообщении.

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В то же время, силы АТО осуществляют изоляцию кризисного района путем несения службы на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах, соблюдая условия Минского меморандума и протокола, заверили в пресс-центре.