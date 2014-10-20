В Украине упростили процедуру оформления наследства

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутатов из 273, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, председатель ВР Александр Турчинов отметил, что поручает подготовить данный закон на подпись и уже сегодня может направить его в Администрацию президента.

Закон внефракционного депутата Сергея Мищенко, в соответствии с пояснительной запиской, призван упростить процедуру оформления наследства и регистрации прав наследников на унаследованное ими недвижимое имущество (в первую очередь, в сельских населенных пунктах). Для этого предусматривается предоставление соответствующих полномочий органам местного самоуправления сельских населенных пунктов.

Также отменяется обязательное проведение оценки имущества в случаях наследования имущества наследниками первой и второй очереди по закону и по праву представления (к таким наследникам, в частности, относятся дети наследодателя, внуки, родные братья и сестры, тот из супругов, который его пережил, родители и тому подобное), а также в случае наследования наследства, которое облагается налогом по нулевой ставке налога.

Читайте такжеРада приняла Закон о внутренне перемещенных лицахПри этом, предусматривается, что нормы, которыми предусматривается отменить обязательную оценку имущества при наследовании, вступят в силу уже на следующий день после официального опубликования закона, а нормы относительно предоставления полномочий органам местного самоуправления по оформлению права на наследство и по регистрации прав на унаследованное жителями сельских населенных пунктов недвижимое имущество – с 1 января 2016 года.

Как отмечается, законом вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс Украины, в Закон Украины «О нотариате», Закон Украины «Об оценке земель», Закон Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине», Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».