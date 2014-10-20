В Раде зарегистрировались 240 депутатов (онлайн-трансляция заседания)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Александр Турчинов.

В частности, из фракции "Батькивщина" зарегистрировались 52 депутата, из фракции Партии регионов - 27, из фракции "УДАР" - 41, из группы "Экономическое развитие" - 34, из группы "Суверенная европейская Украина" - 14, из "Свободы" - 34, из группы "За мир и стабильность" - 2, а также 36 внефракционных.

Он отметил, что будет напечатан список тех народных депутатов, которые не приходят в ВР.

Ранее спикер парламента заявил, что закроет заседание, если не соберутся более 226 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент планирует включить в повестку дня своей работы и принять решение по законопроекту об обеспечении надлежащей организации избирательного процесса во время выборов народных депутатов Украины и по обеспечению реализации конституционных избирательных прав участников антитеррористической операции на внеочередных выборах в ВР.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроекты «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О предотвращении коррупции», устранив несогласованности.

Также Верховная Рада намерена рассмотреть изменения в госбюджет в части социальной защиты инвалидов, ветеранов и участников АТО. Кроме того, планируется внести изменения в бюджет в части контроля за финансами для проведения внеочередных выборов в ВР.

Также парламент сегодня рассмотрит изменения в закон «Об отпусках» об отпусках работникам по месту работы на территории проведения АТО.

Предусматривается включение в повестку дня и принятие решений относительно двух законопроектов, которые касаются внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, предусматривается внести изменения в закон «О телевидении и радиовещании» относительно защиты интересов государства.

Читайте такжеК зданию Рады уже направили несколько сотен правоохранителей (фото)Верховная Рада рассмотрит в первом чтении изменения в закон «О лекарственных средствах» относительно обращения и государственного контроля за качеством лекарственных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Также предусматривается рассмотрение в первом чтении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД на 2014-2018 годы.