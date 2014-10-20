Турчинов сомневается, что Рада сегодня сможет работать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.

Он подчеркнул, что в газете “Голос Украины” будет напечатан список фамилий народных депутатов, которые не посещают заседания Верховной Рады.

По словам Турчинова, фамилии этих депутатов будут обнародованы в регионах, чтобы граждане “могли дать оценку, кто заботится и кто не заботится об интересах избирателей, и кто выполняет свои обязанности, а кто нет”.

При этом Турчинов подчеркнул, что сегодня парламент должен рассмотреть стратегически важные вопросы.

Читайте такжеК зданию Рады уже отправили несколько сотен правоохранителей (фото)По словам спикера, он в 11.25 закроет заседание Рады, если не соберутся более 226 депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередное заседание ВР зарегистрировалось лишь 223 народных депутата, а для принятия решения в парламенте необходимо минимум 226 голосов.

Почти в полном составе отсутствуют народные депутаты, которые ранее входили во фракцию КПУ, а также большинство народных депутатов из фракции Партии регионов.