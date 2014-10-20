Турчинов сомневается, что Рада сегодня сможет работать
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов сомневается, что парламент сегодня сможет работать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.
Он подчеркнул, что в газете “Голос Украины” будет напечатан список фамилий народных депутатов, которые не посещают заседания Верховной Рады.
По словам Турчинова, фамилии этих депутатов будут обнародованы в регионах, чтобы граждане “могли дать оценку, кто заботится и кто не заботится об интересах избирателей, и кто выполняет свои обязанности, а кто нет”.
При этом Турчинов подчеркнул, что сегодня парламент должен рассмотреть стратегически важные вопросы.
Читайте такжеК зданию Рады уже отправили несколько сотен правоохранителей (фото)По словам спикера, он в 11.25 закроет заседание Рады, если не соберутся более 226 депутатов.
Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередное заседание ВР зарегистрировалось лишь 223 народных депутата, а для принятия решения в парламенте необходимо минимум 226 голосов.
Почти в полном составе отсутствуют народные депутаты, которые ранее входили во фракцию КПУ, а также большинство народных депутатов из фракции Партии регионов.