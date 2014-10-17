Порошенко обсудил с Копач сотрудничество и пригласил ее посетить Украину
Президент Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Польши Эвой Копач сотрудничество в сферах энергетики, безопасности и обороны, борьбы с коррупцией.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. На встрече стороны выразили уверенность, что украинско-польские отношения будут и в дальнейшем развиваться в духе стратегического партнерства.
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Ева Копач предложила оказать Украине экспертную помощь относительно работы антикоррупционного бюро, а также в сфере децентрализации.
В ближайшее время в Украину прибудет министр экономики Польши, который привезет ряд инвестиционных проектов.
Перт Порошенко также пригласил польского премьера посетить Украину с визитом в удобное для нее время. Приглашение было принято, говорится в сообщении.
Під час зустрічі з Евою Копач обговорили співпрацю у галузях енергетики, безпеки і оборони, децентралізації, а також боротьби із корупцією.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2014