Лавров – президенту Чехии: Россия не будет вторгаться в Украину

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Zpravy.

Читайте такжеПутин не хочет создавать еще одно Приднестровье – РомпейКак сказал директор международного отдела канцелярии президента Чехии Гинек Кмоничек в комментарии Zpravy, "президента интересовал вопрос, есть ли какая-либо опасность от событий на востоке Украины для Чешской Республики. Подобная опасность могла возникнуть, в частности, в случае российского вторжения на восток Украины. Однако Лавров заверил , что ничего подобного российская сторона не планирует", - сказал Кмоничек.