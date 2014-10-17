Лавров – президенту Чехии: Россия не будет вторгаться в Украину
15:38, 17 октября 2014Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил президента Чехии Милоша Земана, что РФ не намерена вторгаться на восток Украины.
REUTERS
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Zpravy.
Читайте такжеПутин не хочет создавать еще одно Приднестровье – РомпейКак сказал директор международного отдела канцелярии президента Чехии Гинек Кмоничек в комментарии Zpravy, "президента интересовал вопрос, есть ли какая-либо опасность от событий на востоке Украины для Чешской Республики. Подобная опасность могла возникнуть, в частности, в случае российского вторжения на восток Украины. Однако Лавров заверил , что ничего подобного российская сторона не планирует", - сказал Кмоничек.
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