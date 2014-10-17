​Порошенко проводит встречу с канцлером Австрии (фото)

14:30, 17 октября 2014
Политика
0

В Милане президент Петр Порошенко проводит встречу с канцлером Австрии Вернером Файманном.

REUTERS

Об этом в своем "Твиттере" написал Петр Порошенко.

Читайте такжеУ Порошенко нет оптимизма после встречи с Путиным

"Провожу встречу с федеральным канцлером Австрии Вернером Файманном", - написал президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter