Порошенко проводит встречу с канцлером Австрии (фото)
14:30, 17 октября 2014Политика
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В Милане президент Петр Порошенко проводит встречу с канцлером Австрии Вернером Файманном.
REUTERS
Об этом в своем "Твиттере" написал Петр Порошенко.
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"Провожу встречу с федеральным канцлером Австрии Вернером Файманном", - написал президент.
Проводжу зустріч з Федеральним канцлером Австрії Вернером Файманом pic.twitter.com/ESQqdcPmSv
— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2014
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