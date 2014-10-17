Для мониторинга в Донбассе нужно увеличить количество бронемашин - ОБСЕ

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил спикер миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

"У нас сейчас достаточно бронированных машин на востоке Украины. Но если увеличивать миссию на восточную Украину до 200, то необходимо намного больше этих машин", - сообщил Боцюркив.

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По его словам, накануне более 30 представителей мониторинговой миссии в Вене сообщили о необходимости увеличения количества бронемашин.

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"Они очень тяжело над этим работают. Но это не произойдет завтра, они очень дорогие, иногда тяжело найти такие, но нам эти машины очень нужны, чтобы выполнить наши планы", - добавил Боцюркив.