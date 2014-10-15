Крымчанам рассказали, как не участвовать в российской "переписи"

На этом акцентирует внимание заместитель председателя Крымской полевой миссии по правам человека Ольга Скрыпник, сообщает Крим.Реалії.

"Вся необходимая статистическая информация есть в государственных органах, например, в Федеральной миграционной службе. Там утверждают, что выдали паспорта почти всем крымчанам, соответственно, у них есть информация о составе семьи, прописке и т.д. Информация, полученная во время переписи, является дополнительной, следовательно, дается добровольно", - говорит Скрыпник.

В случае отказа участвовать в переписи населения или пускать в свое жилище переписчика Скрыпник советует крымчанам ссылаться на следующие статьи Конституции Российской Федерации: 23 («Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени»), 25 («Жилье неприкасаемое. Никто не имеет права проникать в жилище против воли лица, в нем живущего, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения») и 51 («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»).

Читайте такжеУкраина направила РФ ноту протеста по поводу незаконного "переписи" населения в КрымуТакже правозащитница напомнила, что считает, что штраф в размере от 100 до 300 рублей в случае отказа участвовать в переписи, за частичное заполнение анкеты и предоставление неверных сведений о себе является просто запугиванием и не будет применяться.

"Я не думаю, что эту норму будут применять, потому что это лишь способ запугивания", - считает Скрипник.

Напомним, во вторник, 14 октября, в российском Крыму официально стартовала "перепись" населения. Жителям полуострова предлагается ответить на 33 вопроса в анкете, которую предоставит переписчик. При этом часть крымчан не желает участвовать в едином процессе сбора из разных соображений: одни не хотят делиться конфиденциальной информацией, другие - из-за протеста против аннексии Крыма.