В Запорожье экс-регионалу устроили мусорную "люстрацию"
11:47, 15 октября 2014Политика
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В Запорожье активисты "Правого сектора" поймали очередного чиновника и устроили "мусорную" люстрацию.
Экс-регионал Павел Матвиенко / ТСН
Глава местного Фонда госимущества Павел Матвиенко ранее занимал должность председателя Запорожского облсовета и был одним из самых активных представителей Партии регионов.
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Чиновника заметили на заседании кадровой комиссии облсовета. Сначала его забросали яйцами, а потом силой вывели из помещения и забросили в контейнер с мусором, сообщает ТСН.
Люстраторы требовали от Матвиенко оставить должностьи обвиняли в кулуарных интригах. Чиновник едва выбрался из контейнера, но примет ли он во внимание советы активистов, пока неизвестно.
Активисты "Правого сектора" люстрировали мусором голову запорожского Фонда госимущества
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