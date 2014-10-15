В Запорожье экс-регионалу устроили мусорную "люстрацию"

Глава местного Фонда госимущества Павел Матвиенко ранее занимал должность председателя Запорожского облсовета и был одним из самых активных представителей Партии регионов.

Читайте такжеЯрема пообещал пикетчикам с баком ускорить рассмотрение дел против участников зимних репрессий

Чиновника заметили на заседании кадровой комиссии облсовета. Сначала его забросали яйцами, а потом силой вывели из помещения и забросили в контейнер с мусором, сообщает ТСН.

Люстраторы требовали от Матвиенко оставить должностьи обвиняли в кулуарных интригах. Чиновник едва выбрался из контейнера, но примет ли он во внимание советы активистов, пока неизвестно.