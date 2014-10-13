Новый глава Донецкой ОГА призывает включить отопление на оккупированной территории

Об этом он сказал на совещании, проведенном в понедельник главой ОГА с руководителями городов и районов региона в Краматорске.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы зимой люди получали тепло и на этих территориях. Там где это необходимо, нужно договариваться с представителями "ДНР", чтобы коммунальщики могли выполнять необходимые работы", - цитирует Кихтенко "Украинская правда".

"В каждом случае те люди, которые проживают сегодня там, должны почувствовать, что они наши граждане, и мы о них заботимся",- сказал Кихтенко.

Председатель облгосадминистрации также подчеркнул, что надеется на героические усилия от представителей городов и районов в вопросах надлежащей подготовки региона к работе в зимний период.

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При этом Кихтенко подчеркнул, что Донбасс уже сегодня показал, что может работать в самых сложных условиях.