Лидерами избирательной гонки в 135 округе являются Владимир Рондин и Сергей Кивалов – соцопрос

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который производился НКО «Европейский институт социальных коммуникаций» с 6 по 10 октября на территории 135-го избирательного округа. Опрошено 1600 респондентов в возрасте от 20 до 70 лет.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Рондина отдали бы свои голоса 28,4% избирателей, а за Сергея Кивалова – 28,1% тех избирателей, которые планируют принять участие в голосовании.

Ни за что не проголосуют за Владимира Рондина 9,3% избирателей, которые планируют принять участие в голосовании, а за Сергея Кивалова – 24,2% избирателей.