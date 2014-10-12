Лидерами избирательной гонки в 135 округе являются Владимир Рондин и Сергей Кивалов – соцопрос
Лидерами избирательной гонки в 135 округе являются самовыдвиженец Владимир Рондин и экс-регионал Сергей Кивалов.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который производился НКО «Европейский институт социальных коммуникаций» с 6 по 10 октября на территории 135-го избирательного округа. Опрошено 1600 респондентов в возрасте от 20 до 70 лет.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Рондина отдали бы свои голоса 28,4% избирателей, а за Сергея Кивалова – 28,1% тех избирателей, которые планируют принять участие в голосовании.
Ни за что не проголосуют за Владимира Рондина 9,3% избирателей, которые планируют принять участие в голосовании, а за Сергея Кивалова – 24,2% избирателей.
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье (среди тех, кто планирует принимать участие в голосовании)
За кого из канидатов Вы отдали бы свой голос
За кого из кандидатов Вы бы ни за что не проголосовали
1
Акопян Артур
Самовыдвижение
0,7%
5,5%
2
Дарт Вейдер
Политическая партия «Интернет партия Украины»
7,3%
4,8%
3
Гордиенко Марк
Политическая партия «ВОЛЯ»
4,2%
4,7%
4
Дурнев Алексей
Самовыдвижение
1,3%
6,3%
5
Кивалов Сергей
Самовыдвижение
28,1%
24,2%
6
Манохина Ольга
Политическая партия «Всеукраинское объединение «Батьківщина»
8,1%
7%
7
Наумчак Виктор
Политическая партия «Блок Петра Порошенко»
9,6%
5,2%
8
Рондин Владимир
Самовыдвижение
28,4%
9,3%
9
Селянин Георгий
Самовыдвижение
8,1%
9,5%
10
Другой кандидат
4,2%
16,6%