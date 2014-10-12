Лидерами избирательной гонки в 135 округе являются Владимир Рондин и Сергей Кивалов – соцопрос

23:12, 12 октября 2014
Политика
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Лидерами избирательной гонки в 135 округе являются самовыдвиженец Владимир Рондин и экс-регионал Сергей Кивалов.

Рондин / rondin.org.ua

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который производился НКО «Европейский институт социальных коммуникаций» с 6 по 10 октября на территории 135-го избирательного округа. Опрошено 1600 респондентов в возрасте от 20 до 70 лет.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Рондина отдали бы свои голоса 28,4% избирателей, а за Сергея Кивалова – 28,1% тех избирателей, которые планируют принять участие в голосовании.

Ни за что не проголосуют за Владимира Рондина 9,3% избирателей, которые планируют принять участие в голосовании, а за Сергея Кивалова – 24,2% избирателей.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье (среди тех, кто планирует принимать участие в голосовании)

За кого из канидатов  Вы отдали бы свой голос

За кого из кандидатов Вы бы ни за что не проголосовали

1

Акопян Артур

Самовыдвижение

0,7%

5,5%

2

Дарт Вейдер

Политическая партия «Интернет партия Украины»

7,3%

4,8%

3

Гордиенко Марк

Политическая партия «ВОЛЯ»

4,2%

4,7%

4

Дурнев Алексей

Самовыдвижение

1,3%

6,3%

5

Кивалов Сергей

Самовыдвижение

28,1%

24,2%

6

Манохина Ольга

Политическая партия «Всеукраинское объединение «Батьківщина»

8,1%

7%

7

Наумчак Виктор

Политическая партия «Блок Петра Порошенко»

9,6%

5,2%

8

Рондин Владимир

Самовыдвижение

28,4%

9,3%

9

Селянин Георгий

Самовыдвижение

8,1%

9,5%

10

Другой кандидат

4,2%

16,6%

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