В следующем парламенте будет создана мощная демократическая коалиция - Кошулинский
Житомир. 12 октября. УНИАН. Заместитель председателя Верховной Рады и заместитель председателя ВО «Свобода» Руслан Кошулинский уверен, что в следующем парламенте будет создана мощная демократическая коалиция.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время пребывания в Житомире.
«Убежден, что после выборов в следующем парламенте будет создана мощная демократическая коалиция», - отметил вице-спикер.
В то же время на вопрос журналистов Кошулинский сказал, что не верит в возможность создания парламентской коалиции между «Сильной Украиной» и Блоком Петра Порошенко».
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«Если, не дай Бог, это произойдет в новом парламенте «Свободы» в этой коалиции точно не будет», - отметил он.
По его словам, сейчас в парламент пытаются попасть люди, которые ранее состояли в Партии регионов, но теперь изменили свои «вывески».
«Если президент Украины будет реализовывать в новом парламенте объединения с ПР или ее наследниками, ВО «Свобода» в этом формате однозначно не будет работать», - заявил Кошулинский
По его убеждению, создание мощной демократической коалиции в следующем парламенте, если туда не пройдут коммунисты и регионалы.
«Я не думаю, что когда не пройдут в следующий парламент регионалы и коммунисты, то патриотические демократические партии не смогут договориться. А так - договоримся, потому что у демократических сил есть суть для единения и создание мощной парламентской коалиции - это защита и построение новой страны», - отметил Кошулинский.