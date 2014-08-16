Кошулинский: Раньше регионалы боялись Майдана, теперь подняли нос

Такое мнение он высказал в эфире "Шустер live" в пятницу, пишет Украинскя правда.

Он отметил, что сейчас в парламенте приходится с большими проблемами принимать важные решения.

"Я хочу напомнить 2012 год: фракция Партии регионов - 208, фракция коммунистов - 33 вместе 241 (депутатов - ред.) Сегодня ни одно решение ВР без этих людей невозможно", - говорит Кошулинский.

"Свободовец" отметил, что все эти люди остаются депутатами, хотя многие из них покинули фракцию ПР.

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"Они то вышли из Партии регионов, а ПР из них не вышла", - говорит Кошулинский

"Далее остаются депутатами Янукович-младший, Пшонка, Царев, Клюев. Никого еще не лишили (полномочий - ред), ибо их есть большинство", - отмечает вице-спикер.

"Сегодня они, видя, что люстрации нет, никого не посадили, ни у кого ничего из награбленного не забрали, перегруппировались... Раньше боялись Майдана, теперь подняли нос", - говорит Кошулинский.

По его словам, "количество агентов влияния России в парламенте зашкаливает", поэтому вице-спикер призвал к скорейшему обновлению состава парламента.