За прошедшие сутки боевых столкновений между пограничниками и боевиками не было
14:14, 12 октября 2014Политика
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За прошедшие сутки боевых столкновений между подразделениями Госпогранслужбы и боевиками не было.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, за сутки ситуация на украинско-российской границе и на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями существенных изменений не претерпела и остается напряженной.
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