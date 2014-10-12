За прошедшие сутки боевых столкновений между пограничниками и боевиками не было

14:14, 12 октября 2014
Политика
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За прошедшие сутки боевых столкновений между подразделениями Госпогранслужбы и боевиками не было.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, за сутки ситуация на украинско-российской границе и на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

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Вчера вечером террористы из минометов обстреляли позиции пограничников вблизи населенного пункта Новоселки. Жертв нет.

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