За прошедшие сутки боевых столкновений между пограничниками и боевиками не было

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, за сутки ситуация на украинско-российской границе и на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

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Вчера вечером террористы из минометов обстреляли позиции пограничников вблизи населенного пункта Новоселки. Жертв нет.